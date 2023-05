“E’ una bella notizia, attesa da tante famiglie, per questo desidero ringraziare il presidente della Regione Renato Schifani per la sensibilità umana ed istituzionale dimostrata nella richiesta di proroga della convenzione che lega fino al 30 giugno l’Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma al Centro cardiologico pediatrico mediterraneo di Taormina”. Lo dichiara in una nota diffusa nelle ore scorse…, Pippo Laccoto, presidente della VI Commissione Salute all’ARS e deputato della Lega.

Laccoto aggiunge: “avevo chiesto al governo regionale in commissione Salute all’Ars e in altre dichiarazioni pubbliche, l’ultima due giorni fa, di valutare le condizioni per la proroga che consente di mantenere a Taormina una struttura che è stata strategica sia per la Sicilia che per una parte della Calabria. Accolgo con favore anche la volontà espressa dal presidente Schifani, come avevo già chiesto in Commissione, di avanzare richiesta di deroga al DM 70/2015 che prevede l’istituzione di una cardiochirurgia pediatrica ogni cinque milioni di abitanti. In questo modo la Sicilia potrebbe avere due strutture analoghe, una a servizio della zona orientale e una dell’area occidentale. Lavoriamo insieme per una sanità regionale moderna ed efficiente, per dare riscontro alle aspettative di un servizio sanitario di qualità che eviti lunghi viaggi della speranza”.