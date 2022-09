Ecco dove le Donne Mature cercano Ragazzi Giovani

Articolo…, scritto da Michela Corradetti – Settembre 2022, pubblicato su… https://quaintnews.com!

Ormai è un dato reale che sempre più donne mature, molte volte anche donne sposate, cercano ragazzi giovani online. I dati infatti riportano che solo nel mese di Agosto 2022 c’è stato un aumento delle iscrizioni da parte di donne ai siti del 33% rispetto a Agosto 2021, in particolare l’aumento è stato proprio nella fascia di età che va dai 30 ai 49 anni.

Le donne scelgono siti come FlirtVicini che da loro la possibilità di entrare in contatto con uomini. Ci siamo iscritti a uno dei siti, per cercare di “intervistare” qualche donna matura e capire come mai sceglieva il web come approccio nella conoscenza di altri uomini. Il sito flirtvicini.com ha il più alto tasso di iscrizioni femminili. Abbiamo scelto flirtvicini.com semplicemente perché è quello con il più alto tasso di iscrizioni femminili e dobbiamo ammettere che non ci aspettavamo così tante iscritte.

Infatti subito dopo pochi minuti siamo riusciti a contattare una certa “Eva69” che ci ha raccontato il perché lei ha scelto di iscriversi a questo sito. La donna come si vede nell’immagine della conversazione ci ha risposto in modo molto schietto e sincero che dicendoci che l’ha fatto perché stanca della solita monotonia famigliare con il marito ma principalmente perché voleva dare sfogo alle sue voglie nascoste.