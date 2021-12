Ecco il filmato odierno, pubblicato su… www.youtube.com dall’avvocato Marco Mori di Genova che spiega la sottoposizione all’inchiesta sui Dpcm dell’ex premier italiano, il #pentastellato Giuseppe Conte per gli atti amministrativi da lui firmati nel corso dell’anno 2020 dopo l’8 marzo per porre illegalmente in stato di sequestro gli italiani in relazione all’asserita Emergenza #pandemica collegata alla presenza del Covid-19.

Il giudice per le indagini preliminari degli Uffici Giudiziari di Reggio Emilia, ha trasmesso gli atti al Tribunale dei Ministri.

Dopo il 16 dicembre 2020, il legale genovese fu protagonista dell’iniziativa denominata… “Assembriamoci davanti alle Procure” a seguito della quale molti cittadini in tutta la Nazione denunciarono Conte… per i lickdown da lui decisi.

Leggi l’Ordinanza del Tribunale e la denuncia penale: