Ecco…, il #Vaff odierno del sindaco di Messina Cateno De Luca, esteso alle 09.00 in diretta Facebook sulle sue Pagine del social network nel consueto programma denominato… “A modo mio” [Video]

ECCO LE SUE MINACCE, A CHI GLI SI OPPONE, COME E' ACCADUTO CON IL SIGNOR ROSARIO CERAOLO (PRESO DI MIRA FRA IL 30 OTTOBRE ED IL 7 NOVEMBRE)... DI PROVINCIALE, UNO DEI LIBRAI DEL CIRCOLO PICKWICK CHE LA DOMENICA MATTINA DOPO LE 08.00 SI RIUNISCONO IN PIAZZA FRANCESCO LO SARDO, OPPURE A CHI LO CRITICA NEL CORSO DEI SUOI FILMATI TRASMESSI ON LINE: "NON VI PREOCCUPATE CHE IO VI SISTEMO A UNO A UNO, PERO' A MODO MIO E CON I MIEI TEMPI"