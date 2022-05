LA PROFESSIONISTA MESSINESE ALLORA 35ENNE, E' LA MOGLIE DI LUCIANO FUMIA, FOTOGRAFO ED AUTISTA PERSONALE DEL GIA' PRIMO CITTADINO MESSINESE, NONCHE' PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE 'LA CASA DEL MUSICISTA' DI FIUMEDINISI LA CUI CONSORTE GODE DI UNO STIPENDIO PUBBLICO MENSILE PAGATO GRAZIE ALLE TASSE CORRISPOSTE DAI MESSINESI MENTRE I PARTECIPANTI AL CONCORSO (SUL QUALE COLUI CHE FINO AL 14 FEBBRAIO 2022 ERA A CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE PELORITANA) INDETTO DAI RESPONSABILI DELL'OSPEDALE PAPARDO IL 12 MARZO 2021 (IN RELAZIONE AL QUALE NESSUN COLLEGAMENTO VI E' CON LE ELEZIONI DEL 12 MAGGIO PROSSIMO) ANCORA DEVONO SUPERARE LE PROVE SELETTVE E NON SONO STATI ASSUNTI

Ecco il vero caso politico di Messina: il 30 gennaio 2021, l’ex sindaco Cateno De Luca, nominò alla Presidenza dell’Amam di Ritiro l’architetto Loredana Bonasera. La professionista messinese, allora 35enne, è la moglie di Luciano Fumia fotografo ed autista personale del De Luca nonchè presidente dell’Associazione ‘La Casa del Musicista’ di Fiumedinisi.

Questi sono i movimenti fatti dal De Luca durante la sua sindacatura…, e tenta di occultarli nascondendoli alla pubblica opinione parlando di inesistenti Concorsopoli all’Ospedale Papardo in riferimento ad una Selezione del 12 marzo 2021 collegandola alle Elezioni del 12 maggio 2022… ma evidentemente qualsiasi cittadino puo’ comprendere come le due cose non abbiano alcuna connessione.

De Luca dunque, calunnia i partecipanti a questo Concorso che è bene specificare non hanno superato ancora le prove quindi non sono assunti, mentre la Bonasera da lui nominata nella Società che gestisce il Ciclo delle Acque in città gode di uno stipendio pubblico mensile che puo’ prendere grazie alle tasse pagate dai messinesi.