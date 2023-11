“Sono inorridito dalle parole surreali di Totò Cuffaro”! Ecco…, la risposta odierna al segretario nazionale della #Democrazia #Cristiana, data da Cateno De Luca (sindaco di Taormina, già con il medesimo ruolo in passato a Fiumedinisi, Santa Teresa di Riva e Messina, deputato presso l’Assemblea regionale siciliana a Palermo e leader del ‘Movimento Sud chiama Nord’) in un Post pubblicato sulle sue omonime Pagine Facebook!

De Luca prosegue: “al netto dell’attacco personale che mi rivolge – ma quello per me è solo una medaglia al valore della legalità e della buona amministrazione – non posso però rimanere in silenzio davanti ad affermazioni aberranti, false ed ipocrite. Totò Cuffaro come fa a definirsi un politico che ha il senso delle istituzioni, che difende i valori e che rappresenta la legalità? La legalità? Siciliane e siciliani a parlarvi è quel Totò Cuffaro condannato per mafia. Ripeto… ‘sette anni di reclusione per favoreggiamento aggravato alla mafia’. Una persona del genere oggi dovrebbe solamente stare in silenzio e avere il rispetto di quei siciliani che sono stati governati da una persona finita in carcere per delle porcherie che nulla hanno a che fare con la legalità, con il senso delle istituzioni e i valori. La Sicilia non merita di avere ancora a che fare con gente del genere”.

De Luca aggiunge: “c’è una grande verità… ‘Cuffaro mi attacca perché ha ben capito che sarò il prossimo presidente della Regione Siciliana e sa bene che non ci sarà spazio per gente come lui’. Ha paura del mio consenso popolare ed ha paura che io possa cambiare la Sicilia, fermando la gestione clientelare della politica, suo marchio di fabbrica. ‘Cuffaro sa che da presidente della Regione replicherò il modello politico amministrativo che ho già attuato nelle cinque comunità che ho già amministrato e dove ho raggiunto risultati che sono sotto gli occhi di tutti’. Ricordo a me stesso che Cuffaro aveva già dichiarato di volersi dedicare alla costruzione di nuovi ospedali in Burundi per espiare la sua colpa nei confronti della Sicilia e dei siciliani. Che fine ha fatto il suo esilio? Forse ha capito che qui in Sicilia con suo ‘compare’ Schifani può portare avanti business più redditizi?”!

Conclude De Luca: “è vero o no che ‘Cuffaro condiziona da oltre trent’anni la Sicilia’ nei vari ruoli che ha avuto? È vero o no che ancora oggi grazie a Schifani continua a farlo come una sorta di presidente “ombra”? Se oggi la Sicilia è così, è per la sua mala politica condivisa con compagni di merenda della sua pezzatura morale. Il potere derivante dalle istituzioni per me è finalizzato a servire le comunità, ad aggiustare i disastri degli altri… e da prossimo presidente della Regione aggiusterò anche quelli che ha lasciato in eredità Cuffaro e i suoi sodali che hanno relegato la Sicilia ad essere ancora una delle regioni più povere d’Europa. In ultimo non posso che sorridere al cospetto della citazione su Lombardo, suo trentennale alleato. Mi sembra la classica scena del bue che dice cornuto all’asino. Parliamo dei due compagni di merenda che usano come una marionetta il presidente Schifani e che provengono dalla stessa scuola politica che viene ricordata dai posteri per lo stupro politico che ci ha lasciato in eredità”.