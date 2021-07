“Ecco un cartellone di manifestazioni di tutto rispetto”. Lo ha evidenziato quest’oggi sulla sua Pagina Facebook il sindaco messinese Cateno De Luca.

De Luca ha sottolineato: “l’assessore Gallo ci ha stupito con gli effetti speciali! Sabato 24 luglio si inaugura il cartellone di spettacoli denominato Messina Restarts. Musica, teatro e cabaret con artisti di alto livello, che hanno scelto Messina per fare ripartire un settore massacrato da più di un anno di restrizioni causate dalla pandemia. Ricordiamo che grazie al progetto Kulturavirus al cartellone di Villa Dante vanno aggiunti altri 50 spettacoli – in streaming o dal vivo – di artisti ed associazioni culturali messinesi. Ed inoltre, la partecipazione straordinaria di Red Ronnie, che il 4 settembre sarà a Messina per ascoltare le produzioni originali dei nostri musicisti e in serata terrá una conferenza/show sulla storia di alcuni tra i grandi protagonisti della musica italiana e internazionale. E poi… ci sono anch’io in una veste nuova, cioè quella di -aspirante cantautore-“.

Questo è il programma, vi aspettiamo: