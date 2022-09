Ecco una Pagina Facebook, gestita da uno stalkerizzatore seriale, che da due anni è responsabile delle stalkerizzazioni verso la cronista ed imprenditrice messinese Chiara Cenini… attraverso bullizzazioni ed infamie esistenti solo nella testa dell’autore di questi filmati [Video]

Ecco una Pagina Facebook, gestita da uno stalkerizzatore seriale, che da due anni è responsabile delle stalkerizzazioni verso la cronista ed imprenditrice messinese Chiara Cenini… attraverso bullizzazioni ed infamie esistenti solo nella testa dell’autore di questi filmati

Questo…, è quel che hanno pubblicato oggi 16 settembre 2022, dopo le ore 16.00 su questo spazio Social per infamare la redattrice di Messina: “Fìmmine miglionarie piene ri piccioli e ville. Cuosa vendi? Pi me soru? Emiliu Fidi unni si? Cheffiguradimmedda”.

Per queste gravi diffamazioni, rivolte alla signora Cenini dall’amministratore della suddetta area on line, il sottoscritto chiede alla Polizia Postale ed ai magistrati della Procura della Repubblica di sede di attivarsi per risalire tramite l’Indirizzo ‘IP’ al diffusore di questi Video per denunciarlo in relazione ai reati rinvenibili ed ipotizzabili… da lui commessi!

