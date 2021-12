Ecco una parte della sua difesa, ieri all’aula ‘G’ al Tribunale di Messina, fatta dal sindaco Cateno De Luca [Video]

IL SUO INTERVENTO..., E' AVVENUTO NEL CONTESTO DEL PROCESSO SUI SUOI CAF FE.NA.P.I., PER I QUALI VERSO DI LUI E LA SUA STRUTTURA I MAGISTRATI DELLA LOCALE PROCURA DELLA REPUBBLICA HANNO IPOTIZZATO I REATI DI FALSE FATTURAZIONI ED EVASIONE FISCALE PARI A OLTRE 1,7 MILIONI DI € PER IL PERIODO COMPRESO FRA IL 2009 ED IL 2012

Ecco una parte della sua difesa, ieri all’aula ‘G’ al Tribunale di Messina fatta dal sindaco Cateno De Luca, nel contesto del Processo sulla presunta evasione fiscale dei suoi CAF FE.NA.P.I. da oltre 1,7 milioni di €… che sarebbe stata compiuta in un periodo compreso fra il 2009 ed il 2012.

Durante la requisitoria delle parti iniziata il 2 dicembre alle 11.30 innanzi il giudice monocratico Simona Monforte, il pubblico ministero dottor Francesco Massara ha chiesto per Cateno Roberto Salvatore De Luca l’applicazione di una condanna a 3 anni così come per l’ex presidente dei Patronati Carmelo Satta ex primo cittadino di Alì mentre per il commercialista Giuseppe Ciatto sono stati domandati dal sostituto procuratore 2 anni di pena… tutto attraverso la presentazione di una memoria scritta ammontante a 85 pagine.

Il magistrato Massara…, ha anche affermato che il «capo b (riferibile all’anno d’imposta 2009) è estinto per intervenuta prescrizione».