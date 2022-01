LO HA SCRITTO SULLA SUA PAGINA FACEBOOK, DOPO LE ORE 10:25 DI OGGI 10 GENNAIO 2022 IL SINDACO DI MESSINA CATENO DE LUCA, RIFERENDOSI AL PROCEDIMENTO PENALE CHE LO RIGUARDA E LO VEDE COINVOLTO INSIEME AD ALTRI IMPUTATI PER UN PRESUNTO MANCATO VERSAMENTO DELL'I.V.A. PARI AD OLTRE 1,7 MILIONI DI EURO DEI SUOI CAF FE.NA.P.I.

“Eccoci”! Lo ha scritto sulla sua Pagina Facebook, oggi 10 gennaio 2022 dopo le 10:25 il sindaco di Messina Cateno De Luca riferendosi al Processo Penale che lo riguarda insieme ad altri imputati coinvolti in presunte operazioni di mancato versamento dell’i.v.a. pari ad oltre 1,7 milioni di € dei suoi Caf Fe.na.p.i.!

De Luca ha aggiunto e concluso: “stiamo iniziando l’udienza con le repliche della difesa e dell’accusa! Subito dopo il Giudice si ritirerà in camera di consiglio per stabilire il verdetto che sarà reso pubblico in giornata”.