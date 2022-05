EleMe2022: Alessandro Aricò, capogruppo all’Ars di Diventerà Bellissima, smentisce attraverso una odierna nota… le falsità e le illazioni propalate ieri sera su Facebook… dall’ex sindaco peloritano Cateno De Luca, secondo il quale il politico della Regione avrebbe “fornito un po’ di carte” relativamente a Maurizio Croce e agli uffici che quest’ultimo ha guidato

HA SOTTOLINEATO IL COMPONENTE DEL MOVIMENTO FONDATO DA NELLO MUSUMECI: “NON E' ASSOLUTAMENTE VERO ED E' IN CONTRASTO ANCHE CON IL MIO AGIRE POLITICO CHE E' SEMPRE TRASPARENTE ED ESERCITATO ALLA LUCE DEL SOLE E NEI LUOGHI DEPUTATI”

«In una dichiarazione video pubblicata sul proprio profilo Facebook Cateno De Luca sostiene che io gli avrei “fornito un po’ di carte” relativamente a Maurizio Croce e agli uffici che quest’ultimo ha guidato. Ebbene, ciò non è assolutamente vero ed è in contrasto anche con il mio agire politico che è stato sempre trasparente ed esercitato alla luce del sole e nei luoghi deputati». Lo afferma in una nota odierna…, Alessandro Aricò, capogruppo all’Ars di Diventerà Bellissima.

Ha aggiunto pure Aricò che: «Maurizio Croce ha tutte le qualità per essere un ottimo sindaco di Messina».