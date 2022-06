Eletti i sindaci nei Comuni siciliani in cui si è votato domenica per scegliere il primo cittadino e rinnovare i consigli comunali. Erano chiamati al voto complessivamente 1.534.431cittadini; si sono recati alle urne 786.784 aventi diritto, pari al 51,28%.

In 107 centri (con meno di 15 mila abitanti) si è votato con il sistema maggioritario, dove il sindaco è risultato eletto al primo turno, mentre in tredici con quello proporzionale. Nei Comuni più grandi, con più di 15 mila abitanti, sono risultati eletti al primo turno 10 sindaci. Negli altri 3 grossi centri, Sciacca, in provincia di Agrigento, Palagonia, nel Catanese, e Scicli, in provincia di Ragusa, si andrà ballottaggio domenica 26 giugno. Urne aperte anche a Villafranca Sicula, sempre nell’Agrigentino, dove i due candidati hanno ottenuto l’identico numero di preferenze.

Tutti i risultati, forniti dall’Ufficio elettorale della Regione, sono consultabili mediante l’utilizzo del programma Idec, realizzato con la collaborazione dell’assessorato regionale dell’Economia e della società Sicilia Digitale e delle Prefetture della Sicilia, all’indirizzo: www.elezioni.regione.sicilia.it

Di seguito i nomi dei sindaci eletti e dei candidati che vanno al ballottaggio, in base ai dati provvisori comunicati dai Comuni alla Regione.

Sindaci eletti nei Comuni col sistema maggioritario:

Provincia di Agrigento (7 Comuni); Aragona: Giuseppe Pendolino; Bivona: Milko Cinà; Campobello di Licata: Antonio Pitruzzella; Cattolica Eraclea: Santo Borsellino; Comitini: Luigi Nigrelli; Lampedusa e Linosa: Filippo Mannino; Santa Margherita di Belice: Gaspare Viola.

Provincia di Caltanissetta (6 Comuni); Acquaviva Platani: Salvatore Caruso; Butera: Giovanni Zuccalà; Campofranco: Rosario Nuara; Marianopoli: Salvatore Noto; Resuttano: Rosario Carapezza; Sommatino: Salvatore Letizia.

Provincia di Catania (16 Comuni); Aci Bonaccorsi: Vito Di Mauro; Castiglione di Sicilia: Antonino Camarda; Fiumefreddo di Sicilia: Angelo Torrisi; Licodia Eubea: Santo Randone; Linguaglossa: Luca Stagnitta; Maniace: Franco Parasiliti Parracello; Mazzarrone: Giovanni Spata; Militello in Val di Catania: Giovanni Burtone; Mirabella Imbaccari: Giovanni Ferro; Nicolosi: Angelo Pulvirenti; Raddusa: Emilio Cosentino; Randazzo: Francesco Giovanni Emanuele Sgroi; San Michele di Ganzaria: Danilo Parasole; Sant’Agata Li Battiati: Marco Nunzio Gaetano Rubino; Santa Maria di Licodia: Giovanni Buttò; Vizzini: Salvatore Ferraro.

Provincia di Enna (4 Comuni) Nissoria: Rosario Colianni; Regalbuto: Vittorio Angelo Longo; Sperlinga: Giuseppe Cuccì; Villarosa: Francesco Antonio Cateno Costanza.

Nissoria: Rosario Colianni; Regalbuto: Vittorio Angelo Longo; Sperlinga: Giuseppe Cuccì; Villarosa: Francesco Antonio Cateno Costanza. Provincia di Messina (37 Comuni) Acquedolci: Alvaro Riolo; Alcara Li Fusi: Ettore Dottore; Capri Leone: Bernardette Grasso; Castelmola: Antonino Orlando Russo; Castroreale: Giuseppe Mandanici; Cesarò: Katia Antonina Ceraldi; Fiumedinisi: Giovanni De Luca; Francavilla di Sicilia: Vincenzo Pulizzi; Furnari: Felice Germanò; Gaggi: Giuseppe Cundari; Gallodoro: Filippo Alfio Currenti; Itala: Daniele Laudini; Letojanni: Alessandro Costa; Librizzi: Renato Di Blasi; Lipari: Riccardo Gullo; Malfa: Clara Rametta; Merì: Filippo Gervasio Bonansinga; Montalbano Elicona: Antonino Todaro; Motta d’Affermo: Sebastiano Adamo; Nizza di Sicilia: Natale Briguglio; Novara di Sicilia: Girolamo Bertolami; Pagliara: Sebastiano Gugliotta; Pettineo: Domenico Ruffino; Piraino: Salvatore Cipriano; Reitano: Salvatore Salvaggio; Roccella Valdemone: Gianfranco Orsina; San Pier Niceto: Domenico Maria Eustochio Nastasi; San Piero Patti: Carmelita Marchello; Sant’Alessio Siculo: Domenico Aliberti; Santa Marina Salina: Domenico Arabia; Santa Teresa di Riva: Danilo Lo Giudice; Santo Stefano di Camastra: Francesco Re; Saponara: Giuseppe Merlino; Sinagra: Antonino Musca; Torrenova: Salvatore Castrovinci; Venetico: Francesco Rizzo; Villafranca Tirrena: Antonino Giuseppe Cavallaro.

Sindaci eletti al primo turno col sistema proporzionale (10 Comuni):

Palma di Montechiaro (Ag): Stefano Castellino;

Niscemi (Cl): Massimiliano Valentino Conti;

Aci Catena (Ct): Margherita Ferro;

Paternò (Ct): Antonino Naso;

Scordia (Ct): Francesco Barchitta;

Messina: Federico Basile;

Palermo: Roberto Lagalla;

Pozzallo (Rg): Roberto Ammatuna;

Avola (Sr): Rossana Cannata;

Erice (Tp): Daniela Toscano Pecorella.

Candidati a sindaco che vanno al ballottaggio (4 Comuni):