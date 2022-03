“Emergenza Erosione costiera #Cannitello – Richiesta al Prefetto di uno stato di emergenza e relativa Ordinanza di protezione civile in seguito alle recenti mareggiate ed al processo erosivo in atto, che ha provocato seri danni con particolare riferimento alle abitazioni/edifici prospicienti la linea di battigia, determinando una grave situazione di pericolo per l’incolumità delle persone”. A chiederlo nelle scorse ore, sono stati i responsabili del CO.SA.VI Comitato per la Salute e la Vivibilita’ – Villa San Giovanni.

I componenti di questo sodalizio, hanno scritto in un comunicato diffuso sabato 5 marzo quel che segue: “dopo gli esiti del sopralluogo del personale tecnico del Settore Patrimonio, SUAP, Pianificazione Territoriale del Comune di Villa San Giovanni, con il supporto della Polizia Locale (verbale prot. n. 4382 del 10/02/2022), sono emersi problemi di sicurezza di alcune parti di immobili prospicienti alla linea di battigia, causa accelerazione dei processi erosivi costieri, che hanno comportato cedimenti di parti quali verande, balconate, muri di recinzione/limitazione di cortili di proprietà private”.

Ed ancora: “dopo l’Ordinanza N. 48 dell’11/02/2022 del Commissario prefettizio del Comune di Villa San Giovanni Dott. Marco Oteri che ha disposto, con estrema urgenza, dopo il suddetto sopralluogo, l’interdizione all’utilizzo e pertanto l’inagibilità parziale delle porzioni di edifici/abitazioni quali verande, balconate, cortili di pertinenza degli edifici, sulle quali sono stati riscontrati evidenti fenomeni di crollo in atto o potenziali a breve termine è necessario attuare uno stato di emergenza. Non è consono per la situazione emergenziale, l’intervento a difesa della costa di competenza della Città Metropolitana di Reggio Calabria per un valore complessivo di 1.800.000 euro con i fondi della Regione Calabria trasferiti con giusta convenzione Rep. 6581/2020 che permetteranno presumibilmente come da cronoprogramma l’inizio dei lavori nel gennaio 2023. Non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari l’emergenza con i fondi della Regione Calabria che dovrebbe trasferire la somma complessiva di euro 400.000 al Comune di Villa San Giovanni per un intervento a difesa della costa con procedura ordinaria con Fondi del CIPESS – Delibera N. 81 del 22/12/2022, non ancora formalizzata e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale e quindi, non sono ancora disponibili alla Regione Calabria”.

Inoltre si prosegue nel testo: “ritiene fondamentale il presidente del Co.Sa.Vi., pertanto, imprescindibile, provvedere tempestivamente a porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate al superamento della grave situazione determinatasi a seguito degli eventi meteorologici in rassegna, e chiede all’Ecc.mo Prefetto di Reggio Calabria Voglia, per quanto plausibile, vista la disperazione e demoralizzazione dei cittadini, di assumere decisioni operative adeguate a predisporre e rendere attuativi interventi urgenti finalizzati al superamento della grave situazione emergenziale emanando un’ordinanza di protezione civile, affinché si possano ottenere delle somme con urgenza per fronteggiare la situazione ormai emergenziale che, tra non molto tempo, interesserà l’intera costa di #Cannitello”.

Conclude la nota: “il presidente per il momento si riserva insieme ai cittadini per un ulteriore sit-in davanti la prefettura di Reggio Calabria. Si auspica, per il momento, nella sola clemenza delle previsioni metereologiche”.