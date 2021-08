“Ennesima caduta di stile del sindaco di Messina”

AFFERMA QUESTO..., OGGI IN UNA NOTA, IL SEGRETARIO CITTADINO DEL PARTITO DEMOCRATICO FRANCO DE DOMENICO, IN RELAZIONE ALLA REAZIONE DEL PRIMO CITTADINO PELORITANO CATENO DE LUCA... DOPO LA BOCCIATURA DEL PIANO TARI 2021 AVVENUTA GIOVEDI' 29 LUGLIO DURANTE IL CONSIGLIO COMUNALE

“Come avevamo anticipato nei giorni scorsi, ricorre al ricatto occupazionale in assenza di seri argomenti politici per difendere la sua scelta scellerata di aumentare le tasse sui cittadini messinesi, o meglio su quelli che pagano la tari, non essendo capace di riscuotere che pochi spiccioli della montagna di crediti nei confronti degli evasori”. A parlare in una nota Franco De Domenico Segretario cittadino del Partito democratico.

De Domenico aggiunge e conclude: “per giustificare quella che ha tutti i contorni di una vera e propria rappresaglia politica nei confronti dei consiglieri comunali che, esercitando democraticamente le loro prerogative, hanno “osato” non eseguire i suoi ordini, in questa occasione, oltre al solito cumulo di bugie e offese personali, ha superato se stesso, declinando a mo’ di lista di proscrizione, i nomi dei consiglieri che hanno bocciato il Piano, da lui ostinatamente proposto, aizzando contro gli stessi consiglieri i lavoratori che intende licenziare. Questi metodi, semplicemente vergognosi, hanno ormai abbondantemente superato i limiti del confronto politico per sfociare nella istigazione a delinquere. Oggi a Messina, oltre al tentativo di comprimere il confronto democratico, c’è un problema di ordine pubblico che Prefetto e Magistratura non possono più ignorare. Affronteremo con gli organismi del partito le azioni da intraprendere ma certo non ci facciamo intimidire dal Sindaco e dai suoi cortigiani”.