Ennesimo episodio di insulto sessista in tv: dopo il “tr*ia” pronunciato da Iva Zanicchi all’indirizzo di Selvaggia Lucarelli nella puntata d’esordio di “Ballando con le stelle”, è stata la volta del “Grande Fratello Vip” [Video]

Ennesimo episodio di insulto sessista in tv: dopo il “tr*ia” pronunciato da Iva Zanicchi all’indirizzo di Selvaggia Lucarelli nella puntata d’esordio di “Ballando con le stelle”, è stata la volta del “Grande Fratello Vip”. Ieri sera è andata in onda la settima puntata del reality di Canale 5, quasi interamente dominata dal caso Mark Caltagirone riesumato grazie alla presenza nel cast di Pamela Prati.

Antonella manda Gegia in nomination: “Sei insensibile”

Un altro momento clou della serata è stato quello in cui Antonella Fiordelisi è risultata la preferita dal pubblico. L’ex tentatrice di “Temptation Island” ha potuto indicare il nome di una persona da spedire subito in nomination e ha scelto Gegia. “Credo che tu sia una persona insensibile”, ha detto motivando la sua scelta.

La comica offende la coinquilina

A fine puntata, la comica si è confrontata con Carolina Marconi e con Nikita Pelizon. La venezuelana ha chiesto a Gegia chi l’avesse votata dimenticandosi della scelta di Antonella Fiordelisi. Ma la comica le ha subito rinfrescato la memoria: “Io non ho preso votazioni (…) Nessuna, a me mi ci ha mandato direttamente la zoc*oletta“. Gegia è finita in nomination insieme a Charlie Gnocchi, Attilio Romita, Giaele De Donà e Nikita Pelizon.