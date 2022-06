Ennesimo incidente stradale stamane intorno alle 7.00 sulla A18 in direzione Messina, all’altezza dell’abitato di Giampilieri

UNA FIAT 500 L PER CAUSE CHE SONO AL VAGLIO DEI POLIZIOTTI DEL DISTACCAMENTO LOCALE DI POLIZIA STRADALE, E' FINITA SULL’ALTRA CORSIA, MENTRE PROCEDEVA ALL’INTERNO DELLA GALLERIA “BARUNE”, IN UN TRATTO IN CUI E' PREVISTO IL DOPPIO SENSO

Questa mattina code e traffico in tilt sulla A18 nel tratto Catania Messina a causa di un incidente avvenuto in una galleria. Si è rischiato grosso perché il veicolo è finito sull’altra corsia in un tratto in cui è previsto il doppio senso. Fortunatamente in quel momento non transitava nessuno nell’altra corsia. Alla fine fortunatamente un solo ferito lieve ma le ripercussioni sul traffico autostradale sono stati pesanti, con lunghe code.

L’incidente

L’incidente si è verificato intorno alle 7.00 del mattino all’altezza della galleria “Barune”. In questo tratto, chiaramente nella corsia opposta, ci sono lavori in corso, motivo per cui temporaneamente nella galleria si circola a doppio senso. Una Fiat 500 L, per cause che sono ancora in corso di accertamento da parte della polizia stradale, ha improvvisamente sbandato ed è finita nella corsia opposta. Solo per una pura casualità non si è verificato uno scontro frontale che poteva avere sicuramente conseguenze ben peggiori.

I soccorsi

L’auto è finita addosso al muro di contenimento della galleria. Immediati sono scattati i soccorsi. Un’ambulanza ha recuperato l’unico occupante dell’auto che fortunatamente ha riportato solo lievi lesioni. Il conducente del veicolo…, è stato trasportato al Policlinico di Messina ed è considerato fuori pericolo.