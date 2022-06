Entra nel vivo l’organizzazione del Festival Corale Internazionale “InCanto Mediterraneo”. La manifestazione, giunta alla sua settima edizione, ideata dall’Associazione Corale Cantica Nova che la organizza a Milazzo dal 2009, con cadenza biennale, si svolgerà dal 10 al 16 Luglio 2022 all’interno della Città Fortificata. Il programma è già stato definito nei minimi dettagli e verrà presentato nell’ambito di una conferenza stampa in programma per il 30 giugno. Intanto gli undici cori partecipanti si stanno preparando per raggiungere la città del Capo e trascorrere qui sette giorni.

Ad esibirsi saranno Studio Vocale Karlsruhe – Karlsruhe (Germania) direttore Werner Pfaff, Vox Iuvenis – Guarapuava (Brasile) direttore Marcia Rickli, Mixed Choir Apollo – Bratislava (Slovacchia) direttore Milan Kolena, Bèla Bartòk Male Choir – Pécs (Ungheria) direttore Lakner Tamás, Mixed Choir Cescendo – Škofja Loka (Slovenia) diretto da Žiga Kert. E poi i cori italiani Corale Tetracordus – Pachino direttore Lucia Franzò, Piccolo Coro Città di Taormina direttore Ivan Lo Giudice, Coro Giovanile Note Colorate di Messina direttore Giovanni Mundo, I Piccoli Cantori direttore Salvina Miano e Coro Polifonico Ouverture direttore Giovanni Mirabile entrambi di Barcellona Pozzo di Gotto (Italia) e il coro milazzese Ensemble Vocale Cantica Nova direttore Francesco Saverio Messina. In questi dieci anni la kermesse, che ha una valenza di promozione turistico-culturale di Milazzo e della Sicilia, ha ospitato cori provenienti da Estonia, Slovenia, Filippine, Russia, Bulgaria, Lituania, Taiwan, Spagna, Turchia, Polonia, Bielorussia, Finlandia, Lettonia, Australia, Grecia, Svizzera, Slovacchia e Italia.

Direttore Artistico del Festival: Francesco Saverio Messina che è anche il direttore dell’Ensemble Vocale Cantica Nova. In questa edizione, invece, è prevista la partecipazione di cori provenienti da… Germania, Slovenia, Brasile, Slovacchia, Ungheria e Italia.

I cori partecipanti al concorso corale verranno esaminati da una giuria composta da sei professionisti internazionali che stilerà una graduatoria di merito per assegnare il Trofeo InCanto Mediterraneo 2022:

presidente: Agnieszka Franków Żelazny (Polonia) i componenti… Antonino Averna (Italia), Gianmartino Durighello (Italia), Werner Pfaff (Germania), Josep Prats (Spagna), Sabrina Simoni (Italia).

Tanti e prestigiosi anche gli ospiti che si esibiranno nel corso delle serate: