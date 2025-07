DUE NUOVI EPISODI, “FABIO” E “COSINA-IL TRIESTINO”, REALIZZATI PER RICORDARE GLI AGENTI UCCISI NEGLI ATTENTATI DI MAFIA A TRENT’ANNI DAI TRAGICI FATTI DI CRONACA: NEL PRIMO EPISODIO SI RACCONTA LA STORIA DI VINCENZO FABIO LI MULI, IL PIÙ GIOVANE AGENTE MORTO NELLA STRAGE DI VIA D’AMELIO ACCANTO A PAOLO BORSELLINO

Era l’estate del 1992 quando un’autobomba con cinquanta chili di tritolo esplode in via D’Amelio uccidendo il giudice Paolo Borsellino e cinque membri della sua scorta: in occasione dell’anniversario della strage, il 19 luglio su RaiPlay e su Rai3 in prima serata, arrivano “I ragazzi delle scorte” una produzione del Ministero dell’Interno dipartimento della pubblica sicurezza con 42° Parallelo, a cura della Direzione Rai Contenuti Digitali e Transmediali.

Due nuovi episodi, “Fabio” e “Cosina-il triestino”, realizzati per ricordare gli agenti uccisi negli attentati di mafia a trent’anni dai tragici fatti di cronaca: nel primo episodio si racconta la storia di Vincenzo Fabio Li Muli, il più giovane agente morto nella strage di via D’Amelio accanto a Paolo Borsellino. Aveva solo 22 anni, una passione per i motori e un amore profondo per la fidanzata Victoria. È quest’ultima a ricordarlo nel film, insieme alle sorelle Tiziana e Sabrina.

L’episodio successivo, invece, è dedicato a Eddie Walter Max Cosina, agente di scorta che morì il 19 luglio 1992 per aver dato il cambio a un collega. Nato in Australia e cresciuto a Trieste, si sentiva cittadino del mondo e Palermo era per lui una seconda casa. Lo ricordano la sorella Edna e due colleghi a cui il suo gesto ha cambiato il destino.