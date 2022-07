«Era nell’aria da mesi, e adesso la conferma è arrivata… Francesco Totti e Ilary Blasi si separano». Lo ha scritto oggi 11 luglio 2022, sulla sua Pagina Facebook, il giornalista siciliano di Rai2, Salvo Sottile.

Sottile ha aggiunto: «la crisi della coppia, che ha tre figli, era già emersa nei mesi scorsi. La chiusura formale del rapporto tra la bandiera della Roma e la showgirl verrà annunciata con un comunicato congiunto, che dovrebbe essere diffuso alle 19 dell’11 luglio 2022. Una separazione portata avanti di comune accordo anche per l’interesse dei tre figli Cristian, Chanel e Isabel per cui chiedono rispetto. Avevano tenuto banco in tutti i giornali, i siti e le trasmissioni tv, le voci di dissapori nella coppia, che si era sposata il 19 giugno 2005, a Roma, in un clima di esaltazione popolare. La relazione era già parsa in frantumi a febbraio, quando i rumors sulla separazione si erano fatti più insistenti. Ilary aveva tuonato… «-è stato un accanimento mediatico, il nostro pensiero è andato ai nostri figli-».

Prosegue Sottile: «anche l’ex calciatore aveva cercato di allontanare il gossip sulla loro crisi e sul presunto tradimento di lui con un video postato su Instagram. «Nelle ultime ore ho letto tante cose su di me e soprattutto sulla mia famiglia. Non è la prima volta che mi succede di sentire queste fake news», aveva dichiarato, per poi aggiungere… «mi rivolgo a tutti voi che scrivete tutte queste cose di fare attenzione perché di mezzo ci sono dei bambini e i bambini vanno rispettati. Sinceramente mi sono veramente stancato di dover smentire». Nominava i figli ma, in realtà, non smentiva l’infedeltà».

Sottile evidenzia: «si parlava di una relazione extra coniugale tra Ilary e l’attore Luca Marinelli, vincitore di un David di Donatello, moro e dallo sguardo glaciale. Al contempo, si vociferava che il -pupone- avesse una liaison con Noemi Bocchi. A insospettire sull’amicizia affettuosa di Totti era stata la presenza della bionda Bocchi allo stadio Olimpico, sabato 5 febbraio, per assistere a Roma-Genoa due file dietro l’ex calciatore».

Sottile ha concluso, pubblicando il link dell’articolo del Corriere della Sera ovvero quello che segue in basso: