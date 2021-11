Era una ferrovia di cui nessuno si occupava da anni: la #TrapaniPalermo #viaMilo, chiusa e abbandonata per frana dal 2013… il treno è costretto a un saliscendi da medioevo fino a Castelvetrano, per collegare i due capoluoghi”. Lo ha scritto oggi su Facebook, l’assessore regionale alle Infrastrutture della Sicilia, Marco Falcone.

Falcone ha aggiunto e concluso: “per porre fine a tutto ciò, abbiamo ingaggiato un lungo braccio di ferro con la burocrazia ministeriale, fino a scendere in piazza a #Segesta, al fianco dei sindaci e di tutta la provincia di #Trapani. Bene, oggi parte finalmente l’appalto da 150 milioni per il ripristino della linea. Il #GovernoMusumeci si sta occupando di ferrovia come forse mai nessun governo regionale ha fatto finora. Pur tra mille ostacoli e le solite lungaggini del sistema italiano delle opere pubbliche, i risultati arrivano. Condividiamo, per far sapere a tutti come stanno le cose”.

"Regione Siciliana