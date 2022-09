A PARLARE IN UNA NOTA DI OGGI 23 SETTEMBRE 2022, E' IL CONSIGLIERE DELLA V MUNICIPALITA' DI MESSINA GIOVANNI BUCALO

“Erano gli ultimi giorni del lontano Aprile 2009 quando nell’area di Fondo de Pasquale è iniziato un parziale sbaraccamento che ad oggi persiste per la presenza di ruderi fatiscenti e pericolanti ai quali si è aggiunta una situazione di degrado e abbandono che non lascia indifferenti cittadini ed istituzioni”. A parlare in una nota il consigliere della V Municipalità Giovanni Bucalo.

Bucalo prosegue: “un forte grido dall’allarme è stato lanciato dall’istituzione più vicina al territorio, la Circoscrizione, che non ha mai smesso, in questi anni, di puntare i riflettori su quello che rappresenta il cuore del quartiere di Giostra, a due passi dalla V Municipalità. Al degrado di Fondo De Pasquale si è aggiunto quello di Salita Tremonti dove il mancato sbaraccamento ha dato vita ad una seconda bomba ecologica caratterizzata da una presenza incontrollata di rifiuti di tutti i tipi che, sommandosi a quella di Fondo de Pasquale, sta destabilizzando l’intero quartiere di Giostra“.

Ad intervenire stavolta è il Prefetto, Cosima Di Stani, che in una missiva indirizzata al Sindaco Federico Basile e alla V Municipalità, chiarisce prima di tutto che “l’area di Fondo De Pasquale non è interessata da interventi di competenza commissariale. Relativamente all’area di Salita Tremonti, continua il Prefetto, si evidenzia che a breve saranno avviati gli interventi di demolizione inseriti nel Piano degli Interventi approvato dallo scrivente Commissario“.

Conclude Bucalo: “il Prefetto ha voluto sottolineare che prima di procedere con le attività di bonifica, che saranno espletate dalla Società aggiudicataria incaricata dal Soggetto attuatore Invitalia S.p.A., siano assicurati gli interventi di rimozione dei rifiuti urbani presenti all’interno delle baracche oggetto di demolizione”.