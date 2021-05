Ermal Meta torna al Teatro Antico di Taormina alla fine di questa estate con…, “Tribù Urbane Live” il primo tour post-pandemia che comprenderà solo due tappe: Tirana e la Perla dello Jonio.

Ermal Meta infatti presenterà live il suo ultimo album all’Air Albania Stadium di Tirana il 29 luglio e poi al Teatro Antico di Taormina il 5 settembre, mentre il tour invernale nei palazzetti previsto per dicembre 2021 è slittato a marzo 2022.

Così ha scritto il cantante sulla sua pagina Facebook: “non vedevo l’ora di fare un post, di darvi un appuntamento qualcosa di sicuro, di non costruito sulla sabbia, ma sulla solida pietra. In questo caso è la pietra del Teatro Antico di Taormina. Ci vediamo lì il 5 settembre per un concerto insieme. A breve usciranno le prevendite. Non vedo l’ora”.

Il concerto sarà disponibile anche in diretta streaming mentre i biglietti sono disponibili su TicketOne.