Esempio di simbologia conforme alla Cristianità: “Alpha e Omega insieme segnano l’inizio e la fine”. Ha scritto così stamane su Facebook, il consigliere comunale di Messina Salvatore Sorbello del Gruppo Ora Sicilia, riferendosi ad un fontanile presente nella rotatoria antistante la strada d’ingresso al villaggio di Torre Faro.

Sorbello ha aggiunto e concluso: “l’inizio è il Cristo, la fine è Satana. Quando sono presenti entrambi i simboli vince sempre il nuovo inizio in Cristo. Ho chiesto di accertare le origini della Fontana di Granatari declassata post terremoto dal Regime fascista a mera rotonda per il traffico veicolare. O si restaura e riportandola al centro di Piazza del Popolo, previo accertamento delle origini non sataniste, oppure, si fa saltare in aria. Certamente non ha senso tenerla in quelle condizioni”.