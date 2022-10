Esiste ancora in Italia una certa sinistra che si firma con la stella a cinque punte e prova a far ripiombare il nostro Paese in quel clima d’odio che abbiamo vissuto purtroppo in tempi drammatici tanti anni fa e che è stato riproposto nel corso della conclusa campagna elettorale per le elezioni nazionali: “La nostra solidarietà va al presidente del Senato Ignazio La Russa destinatario di minacce comparse sulle serrande della sede di Fratelli d’Italia nel quartiere Garbatella a Roma e dello striscione di fronte al Colosseo col nome a testa in giù”. Lo dice Elvira Amata, capogruppo di Fdi all’Assemblea regionale siciliana e deputato rieletto nelle ultime elezioni regionali.

“Coltivare il seme della violenza serve soltanto a inasprire i conflitti – spiega Amata – che in questa fase di grande difficoltà socio-economica che colpisce i nostri concittadini non ci possiamo consentire. L’opposizione svolga il proprio ruolo attraverso gli strumenti della democrazia, evitando di mettere al centro come bersaglio i rappresentanti delle istituzioni. Le divisioni non servono a nessuno”, conclude.