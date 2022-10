“Esiste uno stato di regime che dal 1989 ad oggi ha agito indisturbato sotto una parvenza democratica grazie agli ignari e indifferenti cittadini italiani da una parte e dall’altra grazie ai Sistemi Criminali (Logge, Cosche, Ordini, Sette) che occupano tutti i posti di potere, ovvero i Golpisti Nazionali ed Internazionali che ci tengono sotto Regime (Nuovo Ordine Mondiale)” [Video]

“Esiste uno stato di regime che dal 1989 ad oggi ha agito indisturbato sotto una parvenza democratica grazie agli ignari e indifferenti cittadini italiani da una parte e dall’altra grazie ai Sistemi Criminali (Logge, Cosche, Ordini, Sette) che occupano tutti i posti di potere, ovvero i Golpisti Nazionali ed Internazionali che ci tengono sotto Regime (Nuovo Ordine Mondiale)”. Lo ha pubblicato ieri 27 ottobre 2022 sulla sua Pagina Facebook, Mirco Carotenuto un blogger e libero professionista di Alessandria, che ha intervistato Francesco Carbone, presidente dell’Associazione di promozione sociale ‘Governo del Popolo’, costituita nel luglio del 2018 in Provincia di Palermo.

Carotenuto ha aggiunto: “tanti non capendo nulla, sono preoccupati che ciò avvenga in tempi brevi, non capendo che il Regime se ha agito indisturbato fino ad ora è stato grazie a tutti i cittadini che ingenuamente o stupidamente hanno pensato o pensano di vivere in uno stato democratico. Pensate a cosa succederebbe quando tutti saranno consapevoli di essere stati illusi, presi per i fondelli e in pieno Regime Dittatoriale…”!

