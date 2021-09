SCRIVE COSÌ OGGI..., IN UNA NOTA FILIPPO PANSERA, IL RESPONSABILE PROVINCIALE DEL PARTITO NAZIONALE PIÙ ITALIA, AVENTE SEDE A FROSINONE E PRESIEDUTO DA FABRIZIO PIGNALBERI

“Esprimiamo la nostra solidarieta’, verso l’avvocato e sindaco di Rometta (Me) Nicola Merlino che la notte tra venerdi’ e ieri… dopo un incidente d’auto e’ rimasto vittima di una vile aggressione da parte di chi lo ha investito“. Cosi’ afferma oggi in una nota, Filippo Pansera, il coordinatore provinciale del Partito nazionale Più Italia con sede a Frosinone e presieduto da Fabrizio Pignalberi.

Aggiunge Pansera: “auspichiamo, che i responsabili delle forze dell’ordine facciano piena luce sulla vicenda dato che come ha riferito su Facebook il 18 settembre la stessa vittima sembrerebbe possa essersi trattato di un tentato omicidio. Speriamo, che simili episodi, possano non ripetersi più e che sul territorio i componenti delle Istituzioni sappiano sempre meglio controllare il territorio garantendo la legalita’ e la Giustizia”.

Conclude Pansera: “formuliamo al primo cittadino Merlino gli auguri per una pronta guarigione… nella consapevolezza che tornerà ad essere il miglior politico della comunità romettese come finora è stato non appena si sarà ristabilito.