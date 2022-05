I RESPONSABILI DELLA LOCALE SEDE CISL, PER IL PROSSIMO VENERDì' 20 MAGGIO ALLE ORE 15.30, PRESSO IL TEATRO VITTORIO EMANUELE DI VIA GARIBALDI, RIUNISCONO TUTTI I CANDIDATI A SINDACO PER ANALIZZARE LE PROSPETTIVE DI RILANCIO DEL TERRITORIO

Esserci per Messina, per una nuova visione tra presente e futuro della città. La Cisl Messina riunisce allo stesso tavolo tutti i candidati a sindaco per analizzare le prospettive per lo sviluppo ed il rilancio del territorio. Un confronto programmato per venerdì 20 maggio, con inizio alle ore 15.30, presso la sala Sinopoli al IV piano del Teatro Vittorio Emanuele.

«Siamo felici di poterci confrontare, dirigenti sindacali ed iscritti, con tutti i candidati a sindaco – sottolinea il segretario generale Antonino Alibrandi – per ragionare sulle prospettive future della città sia sotto l’aspetto del lavoro che dello sviluppo. Siamo certi che il dibattito rappresenterà un momento importante di confronto e scambio di idee utili a creare una visione futura per il territorio e per la costruzione di un Patto sociale che possa garantire unità di intenti con il solo obiettivo di rilanciare Messina e porre le basi per costruire una coesione sociale che miri al rilancio della città e dell’intero territorio».