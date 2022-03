Ester Bonafede è la nuova sovrintendente della Fondazione Taormina Arte Sicilia. È stata nominata con decreto dell’assessore al Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana, Manlio Messina.

«All’architetto Bonafede – sottolinea l’assessore Messina – faccio gli auguri di buon lavoro. Siamo soddisfatti per avere scelto una professionista altamente qualificata fra le personalità, tutte altrettanto valide, che mi erano state proposte. La nomina della nuova sovrintendente, assieme alla futura designazione del Consiglio di amministrazione, completa un riassetto organizzativo che intende utilizzare ancora maggiormente la Fondazione come strumento di promozione non solo di Taormina ma dell’intera Sicilia».

«Nello svolgere il mio incarico alla guida della Fondazione – commenta la nuova sovrintendente – metterò a disposizione tutta l’esperienza maturata nella gestione di enti culturali di primo piano e in un pregresso incarico di governo. Affronto questo ruolo con grande entusiasmo affinché, in tempi di incertezza come quelli che stiamo vivendo, la cultura possa alimentare nuova speranza. Mi farò guidare anche dalla fantasia, accogliendo idee e proposte, per fare in modo che Taormina e l’intera Sicilia possano generare attrazione culturale e alimentare, al contempo, turismo e sviluppo sociale ed economico».

Il profilo professionale della nuova sovrintendente è stato ritenuto il più idoneo tra quelli facenti parte della terna proposta dall’attuale commissario straordinario della Fondazione, così come previsto dallo Statuto dell’Ente. I nominativi sono stati selezionati tra le candidature pervenute tramite la procedura di evidenza pubblica avviata lo scorso anno e poi riaperta all’inizio del 2022.