Fabrizio Pignalberi… il presidente del Partito nazionale, Più Italia, con sede a Frosinone oggi ha inteso essere presente su Facebook con una sua diretta iniziata alle ore 18.00 sulla Pagina del sodalizio politico che rappresenta [Video]

IL LEADER DEL FRUSINATE, NELLA CIRCOSTANZA ACCENNATA, HA FATTO GLI AUGURI DI UNA BUONA ESTATE, A QUANTI HANNO SEGUITO IL SUO MESSAGGIO, SPIEGANDO AL CONTEMPO LE SUE RAGIONI IN RELAZIONE ALLA VICENDA GIUDIZIARIA CHE LO HA VISTO PROTAGONISTA PER 17 GIORNI A PARTIRE DALLO SCORSO 14 LUGLIO, ALLORQUANDO E' STATO RISTRETTO AI DOMICILIARI PER UNA DECISIONE DEL GIUDICE DELLE INDAGINI PRELIMINARI DEL LOCALE TRIBUNALE