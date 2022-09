Fabrizio Pignalberi (presidente di Più Italia): “Vi rimetto la pec inoltrata al Sindaco di Serrone Giancarlo Proietto (persona spettacolare che sicuramente prenderà i giusti provvedimenti in merito)” [Video]

Alla cortese attenzione del Sindaco Giancarlo Proietto – Con la presente, il sottoscritto Fabrizio Pignalberi Presidente Nazionale del Partito Più Italia, a seguito dell’autorizzazione concessa per la chiusura della campagna elettorale del 23/09/2022 dove il partito che rappresento a livello nazionale aveva stipulato un accordo con “L’ALTERNATIVA per l’Italia” e ieri in qualità di Candidato alla Camera dei deputati(vi è in corso un ricorso poiché nel verbale della Corte di Appello è stata scartata la lista per mancanza firme e il Giudice deciderà a ottobre nel merito, Le rimetto il provvedimento) e prossimo candidato alla Presidenza della Regione Lazio, vi rappresento che nella manifestazione avvenuta ieri nel rispetto della prescrizioni, due rappresentanti del Comune di Serrone, appartenenti a FDI, da dietro le quinte hanno incitato la diffamazione nei miei confronti avvalendosi del supporto di Giulio Golia delle IENE, la invito pertanto a verificare il video che le sto mandando nel quale un minuto prima dell’irruzione, preciso che è in corso un ricorso e un minuto dopo l’inviato delle IENE ha detto che lo scrivente stava dicendo bugie, poiché il ricorso era stato respinto, tale affermazione smentita dal provvedimento del Giudice, il quale fissava udienza ad ottobre;