“Falcone e Borsellino, boicottati da vivi e da morti” [Video]

LO HA DICHIARATO IN UN LUNGO FILMATO (PUBBLICATO SU... WWW.YOUTUBE.COM), FRANCESCO CARBONE PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE 'GOVERNO DEL POPOLO' COSTITUITA NEL 2018 IN PROVINCIA DI PALERMO, RIFERENDO, CHE GLI HANNO IMPEDITO NELLA MATTINATA DI OGGI 16 LUGLIO 2022 DI TENERE IL REGOLARE CONVEGNO ('UNITI PER LA GIUSTIZIA' PER IL QUALE IN PRECEDENZA AVEVANO PAGATO LA SALA) DA LUI ORGANIZZATO INSIEME AD ANTONIO SAVINO RESPONSABILE DELL'U.N.A.C. (UNIONE NAZIONALE ARMA DEI CARABINIERI) GIA' ASSENTITO NEI GIORNI SCORSI PRESSO IL PALAZZO ISIMBARDI DI CORSO MONFORTE 35 A MILANO, MA INVECE DENEGATO DA UNA FUNZIONARIA CHE IL 14 SCORSO HA TRASMESSO UNA E.MAIL PER REVOCARE LA CONCESSIONE DELLO SPAZIO IMPEGNATO CON L'INTENTO DI SVOLGERE UNA COMMEMORAZIONE DEI DUE MAGISTRATI PALERMITANI BARBARAMENTE UCCISI DALLA MAFIA IL 23 MAGGIO ED IL 19 LUGLIO DEL 1992