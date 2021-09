“Fast vax” in occasione dello spettacolo di danza “Reminiscenze” che si terrà giovedì 2 settembre al Teatro Antico di Taormina. Al Palazzo dei Congressi, sarà allestita, infatti una postazione, diretta dal medico, Francesco Leonforte, che dalle 18 alle 23 potrà inoculare le dosi del vaccini ed effettuare i tamponi a chi ne farà richiesta. Il tutto in vista dell’atteso balletto che si inquadra nella iniziative del “Taormina Opera stars”, organizzazione di spettacoli molto apprezzata giunta alla VII edizione.

Com’è noto i migliori giovani ballerini siciliani, guidati dal maestro Pietro Gorgone con la partecipazione straordinaria di Anbeta Toromani, Alessandro Macario (Teatro San Carlo di Napoli) e Begojev Jovica (étoile del Teatro Nazionale di Belgrado), reinterpretano in chiave neoclassica e contemporanea “Lo Schiaccianoci”, il grande classico del balletto di Marius Petipa e Pëtr Il’ič Čajkovskij nella cornice mozzafiato del Teatro Antico di Taormina. L’alchimia creata sapientemente dal maestro Pietro Gorgone insieme a maîtres de ballet di fama internazionale quali Bella Ratchinskaja, Lucia Simoneschi e Alessandro Giambirtone rende l’opera accessibile a tutti senza violare la sacralità del capolavoro del 1892.

Dopo più di un quarto di secolo di attività, “Reminescence”, questo il nome dello spettacolo, riporta in vita i lavori più interessanti che hanno lasciato un segno nella costruzione della linea coreografica del maestro e della compagnia “Balletto di Sicilia”. Il passato e il futuro si fondono e trasportano lo spettatore verso una nuova riflessione sul mondo che rinasce dopo la pandemia. “Reminiscence” come il ricordo sfocato di ciò che era, ma che grazie alla magia della danza torna in vita e crea un nuovo brillante futuro.