FASTED Sicilia, in collaborazione con FASTED Messina, hanno ideato e promosso un evento per fare il punto su “Talassemie e Anemie falciformi”… con il patrocinio della Regione Sicilia e dell’Università è stato tra gli eventi più partecipati di tutto il territorio nazionale: il Presidente di FASTED Messina, Tony Saccà, non vuole fermarsi qui, e rilancia… chiamiamo “Messina città del dono”!

In centinaia i presenti all’evento promosso da FASTED Sicilia in collaborazione con FASTED Messina, che ha avuto luogo al Centro Congressi del Policlinico Universitario di Messina: moltissimi i pazienti provenienti da ogni parte dell’isola. Al Convegno, tra i numerosi presenti, il Commissario straordinario dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Gaetano Martino Giampiero Bonaccorsi, che con un sentito intervento ha voluto ringraziare Saccà e l’associazione tutta di Messina per la caparbietà, la costanza, la dedizione con cui più volte ha bussato alla sua porta.

<> L’Associazione FASTED di Messina si occupa di supporto, formazione e informazione per i pazienti talassemici e per le loro famiglia, promuove la cultura del dono, e progetti di sensibilizzazione volti ad approfondire il grande valore della donazione di sangue. Sono circa 140 i pazienti affetti da talassemia a Messina. Oggi le terapie sono notevolmente migliorate, ma la terapia che non è mai cambiata è la trasfusione di sangue. Per questo motivo FASTED quotidianamente coglie opportunità di racconto preziose che possono migliorare la qualità di vita di chi è affetto da questa patologia <>.

<> Come ad ammettere che in riva allo Stretto, sia necessario essere molto convinti di ciò che si intende realizzare, in special modo in sanità dove nessun risultato è semplice o scontato. Tra gli interventi più attesi anche quello di Gaetano Crisà, direttore del dipartimento funzionale dei servizi dell’Asp di Messina, intervenuto dopo essere stato applaudito e ringraziato proprio all’apertura dell’evento, dallo stesso Tony Saccà…! Interessanti e applauditi gli interventi di tutti i relatori. Tra questi Luciana Rigoli, direttore UOSD Talassemia del Policlinico di Messina, Giovan Battista Ruffo direttore UOSD Talassemia ARNAS Civico “Di Cristina-Benfratelli” di Palermo, Gaetano Roccamo direttore UOSD Talassemia POS S. Agata Militello, Sabrina Bagnato UOSD Talassemia PO “Civile” Lentini Rita Barone Ospedale Riuniti Villa Sofia Cervello, e da remoto Giacomo Scalzo dirigente responsabile del Centro regionale sangue e trasfusionale DASOE Assessorato Regione Sicilia <>.

A moderare i lavori è stata Paola Arcidiacono, anima operosa dell’associazione FASTED Messina. A rappresentare FASTED Sicilia invece è stato il Vice Presidente Salvatore Isaja, consigliere della FASTED Messina. E un commosso ricordo è stato dedicato da FASTED Messina all’amica Emilia De Salvo, recentemente scomparsa. Un video di immagini e musica che la ritrae in occasione delle tantissime iniziative di cui è stata protagonista, nelle tante battaglie al fianco dei suoi fratelli e delle sue sorelle nella malattia. Ad Emilia, FASTED Messina intende dedicare anche il racconto del suo cuore, della sua sensibilità, della sua arte e delle sue fotografie. Immagini dello Stretto, del cielo e del mare di Messina che sono un dono anch’esse e potrebbero diventare occasione di una mostra fotografica, per la comunità.