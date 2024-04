“Fatti e Misfatti”

LO HA SCRITTO IERI 22 APRILE 2024 SUL SUO PROFILO FACEBOOK, LA CITTADINA SILVANA CATANIA... IN RELAZIONE A CIÒ CHE È ACCADUTO IN PARI DATA PRESSO IL TRIBUNALE ETNEO OVE ERA TESTIMONE IN UN PROCEDIMENTO PENALE, FRANCESCO CARBONE (PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE 'GOVERNO DEL POPOLO' COSTITUITA NEL LUGLIO DEL 2018 IN PROVINCIA DI PALERMO) AL QUALE LA MAGISTRATA D'UDIENZA CON L'INTERVENTO DEI MILITARI DELL'ARMA IN SERVIZIO IN AULA HA IMPEDITO DI PROSEGUIRE LA SUA TESTIMONIANZA