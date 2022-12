LA VITTIMA È LA 44ENNE GIOVANNA FRINO, UCCISA DAL MARITO ANTONIO DI LELLA, 56 ANNI, NELLA PROPRIA ABITAZIONE, IN VIA SARAGAT: AL MOMENTO DELL’OMICIDIO, IN CASA, C’ERA UNA DELLE TRE FIGLIE, UNA 17ENNE

Femminicidio in Puglia: una donna è stata uccisa a colpi di arma da fuoco ad Apricena, in provincia di Foggia.

La vittima è la 44enne Giovanna Frino, uccisa dal marito Antonio Di Lella, 56 anni, nella propria abitazione, in via Saragat: al momento dell’omicidio, in casa, c’era una delle tre figlie, una 17enne. La donna è stata colpita con almeno quattro colpi di pistola al torace. Il cadavere è stato trovato in cucina.

A dare l’allarme ai carabinieri sono stati alcuni vicini che hanno udito i colpi di pistola. Quando i militari sono arrivati sul posto l’uomo si è asserragliato in casa. Dopo qualche minuto di mediazione, l’uomo ha aperto la porta e si è costituito. L’uomo fino al 2017, lavorava come guardia giurata e poi nelle campagne come bracciante.

Antonio Potenza, sindaco di Apricena, ha affermato: “Non ci risultano segnalazioni ai servizi sociali” sulla famiglia. “Conoscevo benissimo la coppia, ero amico soprattutto di Angelo e mai mi sarei aspettato una simile tragedia – ha raccontato il primo cittadino -. Lei era sempre solare e sorridente. Lui ieri sera era passato a prendere il pacco natalizio presso il nostro centro per anziani e i miei collaboratori mi hanno riferito che sembrava sereno”.

I vicini li descrivono come due coniugi apparentemente tranquilli anche se c’è chi sostiene che Angelo ultimamente fosse depresso. In queste ore gli inquirenti stanno ascoltando parenti e amici per cercare di ricostruire le dinamiche familiari.