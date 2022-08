IN QUEST’OCCASIONE IL PROGRAMMA “A SUA IMMAGINE” CONDOTTO DA LORENA BIANCHETTI E IN ONDA NELL’ODIERNO GIORNO DI LUNEDI' ED HA AVUTO INIZIO ALLE 10.30 SU RAI 1, PER OSPITARE IN STUDIO PADRE GIUSEPPE BUFFON DELLA PONTIFICIA UNIVERSITA' ANTONIANUM E LA TEOLOGA ANNA PIA VIOLA PER UNA PUNTATA TUTTA DEDICATA ALLA FIGURA DI MARIA ASSUNTA, ALLA TRADIZIONE DI QUESTA RICORRENZA, MA SOPRATTUTTO AL SIGNIFICATO CHE CONTINUA AD AVERE PER I CREDENTI DI OGGI

Ferragosto: Le “ferie di Augusto”, nell’accezione laica del termine, ma per i cattolici di tutto il mondo il 15 di agosto è in primo luogo il giorno in cui si celebra la festa dell’Assunzione di Maria in Cielo.

In quest’occasione il programma “A Sua Immagine” condotto da Lorena Bianchetti e in onda lunedì 15 agosto è iniziato alle 10.30 su Rai 1, per ospitare in studio Padre Giuseppe Buffon della Pontificia Università Antonianum e la teologa Anna Pia Viola per una puntata tutta dedicata alla figura di Maria Assunta, alla tradizione di questa ricorrenza, ma soprattutto al significato che continua ad avere per i credenti di oggi.

Ad arricchire la puntata fornendo altri spunti di riflessione, alcuni servizi sul tema: dalla festa dell’Assunta che si celebra a Messina da ben 500 anni, all’arte antica dei madonnari calabresi, fino alla proclamazione del dogma dell’Assunta, proclamato da papa Pio XII nel 1950.

Come di consueto alle 10.55, la linea è passata alla Rete per la diffusione della Santa Messa, sempre in diretta su Rai 1: si tratta di una celebrazione eucaristica tenutasi dalla Concattedrale S. Maria Assunta in Orbetello (Grosseto) per la regia di Gianni Epifani. Alle 12.00 sarà trasmesso, come ogni domenica, l’Angelus recitato da Papa Francesco da Piazza San Pietro.