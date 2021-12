HA SCRITTO COSI' IERI SU FACEBOOK IL POETA CALABRESE MICHELE CACCAMO, CHE A TAURIANOVA, ANCHE QUEST'ANNO HA DECISO DI REGALARE UN SORRISO A DUE FAMIGLIE, UNA DEL NORD ED UNA DEL SUD LE QUALI SULLE LORO TAVOLE NON POTEVANO PERMETTERSI UN VERO PRANZO NATALIZIO

“Festeggiamo il Natale come discepoli di Cristo, seguendo il suo messaggio di Pace e fratellanza. Nulla d’altro è vero in suo nome. Auguri”. Così ha scritto ieri su Facebook il poeta calabrese Michele Caccamo che a Taurianova, anche quest’anno, ha deciso di fare un regalo donando un sorriso a due famiglie, una del nord ed una del sud, le quali sulle loro tavole non potevano permettersi un vero pranzo natalizio.