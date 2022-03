Figurava tra i componenti di un gruppo di pusher, che gestiva una piazza di spaccio nel centro storico di Torre del Greco, il giovane arrestato, venerdì scorso, dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Trapani, a bordo di una motonave attraccata nel suddetto luogo

Figurava tra i componenti di un gruppo di pusher, che gestiva una piazza di spaccio nel centro storico di Torre del Greco, il giovane arrestato, venerdì scorso, dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Trapani, a bordo di una motonave attraccata a Trapani.

Il ventunenne, originario proprio dello stesso comune campano, era destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata, per il reato di spaccio di stupefacenti, in concorso con altri 3 soggetti, finiti anche loro in manette.

Gli operatori della Polizia di Stato di Trapani, allertati dai colleghi del Commissariato di P.S. di Torre del Greco, che avevano curato le indagini, lo hanno rintracciato e bloccato mentre si trovava a bordo dell’imbarcazione. Per lui si sono così aperte le porte del carcere.