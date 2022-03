AD EVIDENZIARLO IERI 26 MARZO 2022, SULLA SUA PAGINA FACEBOOK E' STATO IL SINDACO DI ROMETTA (ME) NICOLA MERLINO

“Finalmente è stato recuperato il cittadino, residente in un comune limitrofo, che era finito in una profonda scarpata dal monte Pilostrico”. Lo ha evidenziato ieri 26 marzo 2022, sulla sua Pagina Facebook, il sindaco di Rometta (ME) Nicola Merlino.

Merlino ha terminato così: “un ringraziamento ai vigili del fuoco, ai carabinieri, ai vigili urbani, ed al 118 per il difficile ed importante lavoro svolto. Un ringraziamento particolare all’ass. Saija per la costante presenza assicurata”.