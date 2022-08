Finanziato a Gallodoro, nel Messinese, il consolidamento e la riqualificazione ambientale di contrada Landro. Si chiude così una vicenda che si protraeva da più di dieci anni. La Regione Siciliana, tramite la Struttura commissariale per il contrasto del dissesto idrogeologico, ha destinato un milione e quattrocentomila euro che serviranno a proteggere il versante nord-orientale del centro abitato, sovrastato da un costone roccioso che non pochi problemi ha creato in seguito alla violenta alluvione dell’autunno 2009.

Per individuare le soluzioni più idonee, ci si affiderà al progetto esecutivo già disponibile e che prevede, fra le altre cose, la regimazione delle acque, il disgaggio dei massi instabili e l’applicazione di reti paramassi e barriere. Misure rese necessarie dal rischio crolli che, in una zona con classificazione di rischio R4, diventa concreto soprattutto in concomitanza di piogge di forte intensità.