Francesca Fialdini a “Da Noi…A Ruota Libera”, che è iniziato in onda domenica 11 aprile alle 17.20 su Rai1, ospiterà Ron, alle prese con il gioco della griglia, pieno di sorprese. Nel corso della puntata, inoltre, Alessio Boni e Anna Valle. I protagonisti de “La Compagnia del Cigno” saranno in studio per un duetto ricco di momenti inaspettati e inediti.

E ancora, per la prima volta insieme il cast della serie tv di successo “Un Passo dal Cielo”: Giusy Buscemi, Daniele Liotti, Gianmarco Pozzoli e Enrico Ianniello. Infine, la campionessa de “L’Eredità” Martina Crocchia che, grazie alla vittoria, è riuscita a cambiare la sua vita.