Francesco Gallo (assessore agli Spettacoli e Grandi Eventi cittadini del Comune di Messina): “La notizia in base alla quale il Comune…, con fondi pubblici avrebbe acquistato biglietti dello spettacolo “A modo mio” in programma per il prossimo 5 settembre a Villa Dante è totalmente falsa”

“A METTERE IN CIRCOLAZIONE LA “BUFALA” A MEZZO SOCIAL E' PER L'ENNESIMA VOLTA ANGELA RIZZO, RESPONSABILE REGIONALE PER I SERVIZI SOCIALI DI CITTADINANZATTIVA”

“La notizia in base alla quale il Comune con fondi pubblici avrebbe acquistato biglietti dello spettacolo “A modo mio” in programma per il prossimo 5 settembre a Villa Dante è totalmente falsa. A mettere in circolazione la “bufala” a mezzo Social è per l’ennesima volta Angela Rizzo, Responsabile Regionale per i Servizi Sociali di CittadinanzAttiva, che evidentemente, non curandosi degli effetti di rendere pubblicamente dichiarazioni false e diffamatorie, con una leggerezza che ormai ci lascia attoniti, non cerca in alcuna maniera di provare con documenti o circostanze quanto da lei sostenuto”. Lo scrive in un documento odierno l’Assessore agli Spettacoli e Grandi Eventi cittadini del Comune di Messina… Francesco Gallo.

Prosegue Gallo: “ed ancora di più non può ritenersi giustificabile l’iniziativa del Consigliere Alessandro Russo che si appropria di una notizia falsa, senza verificarne la fonte né il contenuto, trasformandola in una vera e propria iniziativa politica mediante interrogazione su carta intestata del PD, chiaramente al solo scopo di infangare strumentalmente una iniziativa di beneficenza che non ha avuto e non avrà alcuna forma di sostegno finanziario da parte di quest’Amministrazione. L’esercizio delle prerogative riconosciute ai consiglieri comunali in considerazione degli effetti che producono quando vengono esercitate devono sempre essere ponderate e soprattutto motivate nel loro contenuto. Non si può interrogare il Sindaco su ogni cosa che passi per la testa ad un consigliere comunale, né si può interrogare il Sindaco su fatti e circostanze apprese dai Social e non verificate”.

Conclude la nota: “come già dichiarato durante la conferenza stampa di stamane, abbiamo inteso non dare alcuna forma di sostegno ad una sia pur meritoria iniziativa proprio per evitare polemiche strumentali. Quanto vorremmo invece che si ricordassero i principi informatori di una nobile azione politica e di un sano rapporto fra Amministrazione e rappresentanze di politiche in un doveroso spirito di sana e reciproca collaborazione, ma a quanto pare a queste latitudini risulta difficile, se si ricorre anche alle notizie false pur di tentare di screditare l’Amministrazione”.