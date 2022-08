Già al fianco dell’Associazione Solidarity in action presieduta dal mediatore culturale messinese Antonino Bevilacqua, l’avv. Silvana Paratore e il Kiwanis Messina Nuovo Ionio col presidente Dott. Dino Lizio si prodigano a sostegno della campagna di solidarietà per difendere il diritto di essere bambini, anche nelle situazioni più difficili.

Sono milioni i minori che in tutto il mondo non godono dei propri diritti, ha dichiarato la Paratore da anni impegnata nel volontariato sociale ed a tutela e difesa delle persone più fragili. I bimbi del Ghana in particolare hanno realizzato dei bracciali per recuperare dei fondi che consentano loro di non vivere una condizione di povertà materiale, affettiva, educativa. A questi bambini non è consentito di vivere pienamente la propria infanzia e perdono la capacità di desiderare un futuro migliore.

Farli tornare a sognare è quello che ogni giorno si cerca di fare offrendo opportunità per crescita. La campagna di solidarietà “un bracciale per i sogni dei bambini” è in corso ed ha trovato già l’adesione di realtà come il Club Kiwanis Messina Ionio che per garantire l’accesso all’istruzione dei bimbi del Ghana ha proceduto all’acquisto di un quantitativo di oggetti realizzati artigianalmente dalla popolazione ghanese. Il dott. Lizio e i membri del suo Club Kiwanis in passato si erano resi protagonisti anche della dotazione di materiale di cancelleria per consentire ai bimbi in Africa di studiare. Un impegno quello di Antonino Bevilacqua e dell’ avv. Silvana Paratore che si protrae da tempo e che ha portato a risultati significativi all’insegna dei valori autentici dell’amore per il prossimo e della solidarietà concreta.