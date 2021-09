“Giorgio Trabucco, candidato al Consiglio Comunale per la Lista Civica Gualtieri Sindaco, è andato a San Basilio per vedere fino a dove può arrivare la Raggi con i soldi dei romani” [Video]

“Giorgio Trabucco, candidato al Consiglio Comunale per la Lista Civica Gualtieri Sindaco, è andato a San Basilio per vedere fino a dove può arrivare la Raggi con i soldi dei romani”. Così ha scritto ieri su Facebook, questo cittadino capitolino.

Trabucco ha aggiunto e concluso: “dopo i fuochi d’artificio a Ostia, pagati dal Municipio X a guida pentastellata, Virginia Raggi ci riprova e si fa pagare dai cittadini una gigantografia due metri per tre. Anche in questo caso faremo un esposto al prefetto. Non si possono utilizzare i soldi dei romani per scopi puramente elettorali. Dopo 5 anni La sindaca non riesce ancora a capire la differenza tra soldi pubblici e campagna elettorale. Per fortuna non avrà altro tempo per capirlo”.

