Giorno 1 dicembre prossimo presso il Tribunale penale di Messina in composizione collegiale, (innanzi a tre giudici) si celebra la prima udienza istruttoria del processo a carico della ex giudice del civile di Catania Maria Fascetto Sivillo

Giorno 1 dicembre prossimo presso il Tribunale penale di Messina in composizione collegiale, (innanzi a tre giudici) si celebra la prima udienza istruttoria del processo a carico della ex giudice civile di Catania sezione esecuzioni immobiliari, Maria Fascetto Sivillo per i reati di abuso di ufficio, diffamazione e calunnia aventi quali persone offese la Sig.ra Scuderi Carmela il sig. Ossino Vincenzo e il sig. Ossino Alessio Carmelo.

La famiglia Ossino Scuderi e’ difesa dagli avvocati Alessandro Scuderi del foro di Siracusa, dalla avv.ssa Chiara Domenica Matraxia del foro di Catania e dall’avv.to Silvestre del foro di Messina. La ex giudice e’ difesa dall’avv. Carlo Taormina.

La prossima udienza di giorno 1 dicembre e’ stata fissata per sentire le persone offese una volta superate tutte le questioni preliminari procedurali. La vicenda ebbe inizio da una procedura esecutiva caratterizzata da numerosi abusi, che sono sfociati nella emissione della Sentenza nel 2019 in pendenza di una istanza di ricusazione del giudice Fascetto la quale non avrebbe pertanto potuto emettere il dispositivo in quanto il Presidente del Tribunale etneo aveva ordinato la restituzione del fascicolo . Inoltre durante gli anni del predetto procedimento esecutiva immobiliare la ex magistrato avrebbe diffamato e accusato falsamente il sig. Ossino Alessio Carmelo e il sig. Ossino Vincenzo con affermazioni gravi e offensive del decoro e della onorabilità. Per questi motivi l…, i magistrati della Procura della repubblica di Messina hanno rinviato a giudizio la imputata e chiesto che si celebrasse questo dibattimento.