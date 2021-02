Giorno 26 febbraio 2021 e’ previsto, presso il Tribunale penale di Messina, innanzi al giudice per la udienza preliminare dottor Eugenio Fiorentino, un dibattimento affinche’ si decida se procedere o meno sulla richiesta di rinvio a giudizio avanzata dai magistrati della locale Procura della Repubblica nei confronti della ex ermellina della Sezione Civile dell’ufficio giudiziario di Catania… dottoressa Maria Fascetto Sivillo (di origini messinesi).

Gli inquirenti rappresentanti della pubblica accusa, hanno agito ipotizzando presumibilmente l’avvenuta commissione degli eventuali reati di calunnia diffamazione e abuso di ufficio in relazione a condotte verificatesi a danno di Alessio Ossino, Vincenzo Ossino e Carmela Scuderi (tutti catanesi)… parti civili nel Processo difesi dagli avvocati del foro etneo Monica Catalano, Chiara Domenica Matraxia e del collega Alessandro Scuderi (di Siracusa).

La vicenda trae origine da condotte del magistrato, nel momento in cui era in servizio al Palazzo di Giustizia di Catania presso il Distaccamento delle Esecuzioni immobiliari, allorquando gestiva una Procedura relativa ad un appartamento della famiglia Ossino-Scuderi venduto all’asta a dire dei querelanti senza titolo e per avere accusato falsamente, offendendoli, l’onore e l’integrità morale di Alessio Ossino e Vincenzo Ossino… emettendo una Sentenza in pendenza di un Procedimento di ricusazione senza attenersi agli obblighi di legge.

Per tali motivi il presidente Fiorentino, dovrà stabilire se rinviare a giudizio la Fascetto Sivillo (difesa dal professore Carlo Taormina) dopo la discussione dei legali di venerdì prossimo.