“Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, gli uomini della scorta tragicamente scomparsi quel 23 maggio 1992 sono il simbolo dei tanti martiri della Repubblica italiana”

COSI' SI E' ESPRESSO..., IN UNA NOTA ODIERNA FRANCESCO BOCCIA, DEPUTATO DEL PARTITO DEMOCRATICO E RESPONSABILE ENTI LOCALI DELLA SEGRETERIA NAZIONALE, ALLA STELE DI CAPACI PER LA COMMEMORAZIONE DEI 30 ANNI DELLA STRAGE IN CUI PERSERO LA VITA I CONIUGI E MAGISTRATI CITATI E GLI AGENTI DI SERVIZIO PER LA LORO SICUREZZA: ROCCO DICILLO, VITO SCHIFANI E ANTONIO MONTINARO