Giovanni Lo Duca, il re di ‘Provinciale’ a Messina e lo scooter rubato al cantante Natale Galletta

LE SCUSE DEL LADRO ED UN CESTINO ENORME AL BAR IL PINO, PER SDEBITARSI

Testo…, tratto da… www.stampalibera.it.

“Le persone stanno con le porte aperte con me”, dice in una intercettazione Giovanni Lo Duca, a conferma del peso del boss nell’organizzazione criminale che fa capo a lui. “Lo Duca – scrive il gip – si sentiva investito di una funzione di assistenza, ritenendo di essere per molti un punto di riferimento”. Come ad esempio, quando viene rubato un motorino.

Un giorno a rivolgersi a Giovanni Lo Duca per il furto di uno scooter a Bordonaro è il cantante neomelodico Natale Galletta. «Hanno pigliato un Sh nero, a Bordonaro… al figlio di Natale Galletta, il cantante». L’autore del furto viene presto rintracciato e si scusa personalmente con Lo Duca «perché non sapeva che le persone interessate fossero suoi amici». E due giorni dopo Natale il cantante fa avere al bar della sorella del boss, Anna Lo Duca, «un cestino enorme» per sdebitarsi.