Giovedì gli #agenti dell’Ufficio #Prevenzione #Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in corso Garibaldi sono stati avvicinati da alcuni passanti i quali hanno segnalato che, poco distante, una donna era stata aggredita.

I #poliziotti, giunti sul posto, hanno individuato la ragazza in forte stato di agitazione la quale ha raccontato che, poco prima, era stata vittima di un tentativo di rapina in piazza Principe Umberto da parte di un uomo che l’aveva colpita con calci e pugni tentando di strapparle il cellulare dalle mani; in quei frangenti, la donna ha indicato il malvivente che è stato bloccato dagli #operatori.

Un 50enne ghanese con precedenti di #Polizia e irregolare sul territorio nazionale è stato arrestato per tentata rapina e lesioni personali nonché denunciato per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.

