Gli Agenti del Commissariato di #Polistena…, lo scorso 26 luglio hanno arrestato un uomo di 48 anni

Un’importante risultato è stato ottenuto dagli Agenti della #Polizia di Stato in servizio presso il Commissariato di P.S. di #Polistena, impiegati nei servizi straordinari di controllo del territorio nell’ambito del piano d’azione transnazionale “Focus ‘ndrangheta”. Lo scorso 26 luglio, gli operatori delle #Volanti, durante dei posti di controllo effettuati in contrada Pizzicato del comune di Cinquefrondi, hanno arrestato un uomo, classe 1973, in flagranza del reato di detenzione abusiva di arma da fuoco e del relativo munizionamento.

I poliziotti, nel corso delle verifiche effettuate sull’autovettura condotta dal quarantottenne, insospettiti dall’anomalo stato di agitazione dell’uomo, hanno sottoposto lo stesso a perquisizione personale, scorgendo, all’interno del borsello che portava con sé, una pistola con matricola punzonata ed il relativo caricatore, rifornito di 5 proiettili. Di conseguenza, la perquisizione è stata estesa anche all’abitazione, ove sono stati rinvenuti e sequestrati altri caricatori per pistola e munizioni di vario calibro, abilmente occultati all’interno di una cassetta dei tubi del gas metano.

Al termine delle operazioni, su disposizione della competente Autorità Giudiziaria, l’arrestato è stato condotto presso la casa circondariale di Palmi.

